De Gezinsbond vraagt meer opvangplaatsen voor kinderen van alle leeftijden, die betaalbaar zijn voor iedereen én met meer gezinsvriendelijke openingsuren. De oproep van de Gezinsbond wordt niet toevallig vandaag gelanceerd, op de internationale "Dag van het Gezin". In de marge daarvan hield de Gezinsbond een bevraging over opvang in vakantieperiodes bij 1.400 Vlaamse en Brusselse ouders.

Bijna alle gezinnen (94 procent) gaven aan dat ze in vakantieperiodes op zoek moeten naar geschikte opvang voor de kinderen. Hoewel meer dan de helft van de ouders maanden op voorhand begint met plannen, gaf ook meer dan de helft aan dat de vakantieopvang heel wat stress met zich meebrengt.

Minder dan één op de vier ouders is dan ook echt tevreden over de opvang van de kinderen. Ouders zijn vooral gefrustreerd over de soms krappe openingsuren van de opvang, de hoge kostprijs en een gebrek aan flexibiliteit bij de aanbieders. Ook de onzekerheid over een plaatsje veroorzaakt bij veel gezinnen voor stress.

"Gelukkig kan 85 procent een beroep doen op informele opvang, zoals de grootouders. Maar 20 procent doet ook al beroep op vrienden en kennissen", zegt Anneke Blanckaert van Gezinsbond. Ook die opvang komt onder druk te staan, want grootouders moeten vaak langer werken. "Er zal een verschuiving zijn van informele naar formele opvang", klinkt het. De Gezinsbond vraagt een beleid uit te stippelen.