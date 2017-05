Het computervirus dat vrijdag wereldwijd om zich heen greep, heeft volgens een voorlopige balans zeker 200.000 slachtoffers gemaakt in minstens 150 landen. De Europese politie-organisatie Europpol heeft voorlopig nog geen idee wie verantwoordelijk is voor de aanval, er loopt een internationaal onderzoek. Europol waarschuwt overigens dat het gevaar nog niet geweken is. In het weekend liggen veel bedrijven stil, waardoor het virus morgen opnieuw hard kan toeslaan als mensen hun computer of laptop weer aanzetten. Tips over hoe u zich kunt beschermen tegen ransomware, vindt u in hier.