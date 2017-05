Om nog erger te voorkomen, sloot de man de internettoegang en de verbinding tussen de verschillende bedrijfscomputers af in een poging om zijn databases te redden. Vandaag is hij daar nog volop mee bezig. "Ik probeer alles te recupereren, maar ik weet niet of me dat zal lukken", vreest hij. "Ik heb een reservekopie op een externe schijf, die niet besmet lijkt te zijn. Ik heb dus een back-up, maar de vraag is of ik die opnieuw zal kunnen installeren."

De man is dan ook de wanhoop nabij. "Komende week moeten we leveren bij de klanten, maar hoe moeten we dat in godsnaam doen? We kunnen nu niet anders dan de de deuren te sluiten, want werken zonder computer is geen optie."