“Wat is het leven? En wat heb je nodig en niet nodig? Dat waren de vragen waar ik een antwoord op zocht”, vertelde De Gregorio ons in juli 2016. Op dat moment is het zomer en is hij vooral bezig met z’n basisbehoeften. Al snel wordt duidelijk dat een vereenvoudigd leven niet zo simpel is. “Een maaltijd bereiden kost me meestal ruim een uur”, stelt hij de eerste dagen vast. “Ik moet ook elke dag zeker 2 emmers water gaan halen. Eentje voor m’n planten en m’n kippen, en eentje voor mezelf.”

Toch maakt De Gregorio zich ook vaak zorgen over de dingen die hij niet zelf in de hand heeft. Zoals Moeder Natuur. “Mijn grootste angst is dat ik het hier niet zal uithouden in de winter, door de kou.”