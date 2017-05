Vandaag kan Tamara als geen ander het verschil tussen pleonasme en tautologie uitleggen of over hoe je de “regel van ’t kofschip” moet gebruiken. 20 jaar geleden was het toch wel anders. “Nederlands is een zeer moeilijke taal. Dat besef ik nu ik zelf Nederlands geef. Toen we pas aankwamen in België, kon ik geen woord Nederlands. Er bestonden toen geen OKAN-klassen, dus werd ik meteen in het gewone lager onderwijs gedropt. In het begin ging het zeer moeizaam, maar door veel Nederlandstalige boeken te lezen werd mijn Nederlands beter en beter.”

“Hoe ik leraar Nederlands ben geworden? Dat is eigenlijk ook een wonder op zich. In het vijfde middelbaar was ik gestopt met school omdat ik schoolmoe was. Ik heb toen jarenlang in de privésector gewerkt, en pas 7 jaar geleden ben ik via een zij-instroom begonnen als leerkracht. Maar leraar worden was altijd al mijn droom geweest.”