Het is nog niet zeker wie allemaal zal meekomen. "Ik had wel begrepen dat Melania Trump (de Amerikaanse first lady, nvdr.) aanwezig zou zijn. Maar het programma staat open voor alle partners. Dat is nog even wachten." Andere mogelijke gasten zijn de Franse Première Dame Brigitte Macron of de Canadese Sophie Trudeau.

Het is ook niet uitgesloten dat ook de vrouw van de Turkse president Erdogan present zal tekenen. Zuhal Demir werd echter in de Turkse regime-gezinde pers onlangs zwaar aangepakt. "Uiteraard zou ik me tegenover haar op dezelfde manier verhouden als tegenover alle anderen. Ik ben staatssecretaris en we zullen dat doen naar alle beleefdheid en wederzijds respect. Ik ben een hele vriendelijke dame en ik zal daar vooral mezelf zijn. Ik zal daar geen politieke uitspraken doen."