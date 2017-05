Rechtspersoonlijkheid voor bomen. Het is geen geitenwollensokken ideetje, het heeft volgens Geert Lenssens wel degelijk juridisch zin. "Er zijn talrijke natuurverenigingen, maar hun belang is nooit rechtstreeks. Wie vertrouwd is met procedures, weet dat er vaak hele heroïsche discussies worden gevoerd over het belang. Dat belet dat er discussie komt over de kern van de zaak. Door rechtspersoonlijkheid toe te kennen, ga je dat verhinderen want dan heb je een rechtstreeks belang."

Over de concrete invulling van rechtspersoonlijkheid voor de natuur - bijvoorbeeld de vraag wie het gaat betalen en wie de bomen zal vertegenwoordigen - moet verder gediscussieerd worden, aldus Lenssens. "Maar het zijn zaken die we kunnen oplossen. Die oplossingen heeft men ook gevonden in het buitenland. De rivier in Nieuw-Zeeland kreeg twee bewindvoerders, een van de overheid en een van de Maori's (het inheemse volk van Nieuw-Zeeland, nvdr.) En dat systeem werkt."