Vanmorgen is het op de meeste plaatsen zwaarbewolkt tot betrokken, met her en der buien. Vanaf de Franse grens wordt het tijdelijk droger met opklaringen, maar tegen de namiddag en avond ontwikkelen zich opnieuw regen- en onweersbuien. De maxima liggen rond 17 graden aan zee en in Hoog-België, elders halen we 19 tot 21 graden. Vanavond vallen er verspreid in het land nog regen- en onweersbuien. In de loop van de nacht wordt het overwegend droog maar een lokale bui blijft mogelijk.

Ook dit weekend is er nog kans op onweer. Zaterdag start zwaarbewolkt. In de onstabiele lucht kunnen zich opnieuw regen- en onweersbuien ontwikkelen. In het centrum van het land klimt het kwik opnieuw naar 20 graden.

Wie zondag Moederdag viert, houdt best een paraplu bij de hand. De dag start droog met opklaringen, maar in de loop van de dag trekt er een storing over ons land, met regen en buien die lokaal kunnen uitgroeien tot onweer.