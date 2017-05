Achaibi stelt duidelijk dat wat de kinderen gisteren vertelden, niet kan: "Het kan niet dat kinderen bang worden gemaakt voor het hiernamaals, bang worden gemaakt voor God. God is de barmhartige god: dat is in de drie monotheïstische godsdiensten het geval. Het is niet aan islamleerkrachten en ook niet aan imams om kinderen bang te maken. We moeten in onze klassen vrede verspreiden."

Toch erkent hij dat verhalen van een straffende god en een gruwelijk hiernamaals de ronde doen. "Het zijn natuurlijk wel herkenbare verhalen. Ze kaderen in een bepaald volksgeloof, in een bepaalde retoriek. Maar dat is niet de retoriek die we via de islamleerkrachten aan de kinderen willen overbrengen."

Voor het islamonderwijs op de scholen zijn drie inspecteurs actief. Hen heeft de Moslimexecutieve al aangesproken over de uitzending. "Hun eerste reactie is dat dit opgeklopt is", zegt Achaibi. Dat sommige islamleerkrachten een aantal zeer traditionele verhalen en volksgebruiken meegeven in de klas, is mogelijk, erkent hij. Maar hij vindt ook dat die verhalen niet overroepen moeten worden. "Kinderen worden vandaag niet alleen op die manier bang gemaakt. Je hebt ook Halloween."

Achaibi benadrukt dat de Moslimexecutieve hard gewerkt heeft aan de kwaliteitsverbetering van het islamonderwijs in de klas. Maar kinderen worden natuurlijk ook langs andere kanalen bereikt. Thuis en via de koranscholen. "En daar hebben wij als Moslimexecutieve geen controle over."