Wiskundekampioen Flor: "Bij sommige vragen zat ik wel effe na te denken"

Flor zit in het eerste middelbaar in Geel en hij is heel goed in wiskunde. Op de Kangoeroetest, een moeilijke wiskundewedstrijd, had hij alles juist. En dat is redelijk uniek. "Karrewiet" ging een kijkje nemen bij Flor en zijn trotse wiskundejuf.