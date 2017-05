AlDe'emeh: "Als 14-jarige heb ik zelf meegemaakt"

"Liederlijkheid leidt naar de hel. En in afwachting wachten er jou slangen in jouw grafkuil". Het is maar één voorbeeld van het beest onder het bed van heel wat moslimjongeren. Het gemeenschapsonderwijs in Brussel trekt aan de alarmbel. Deradicaliseringsexpert Montasser AlDe'emeh was te gast in Terzake.

