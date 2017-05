Frédéric Van Leeuw staat aan het hoofd van het federaal parket, dat onder meer terreurdossiers behandelt. Volgens de federaal procureur is de onderscheiding het gevolg van de goede samenwerking tussen ons land en Frankrijk, bij de aanslagen van de voorbije twee jaar.

"Ik denk dat deze onderscheiding meer een boodschap is bestemd voor alle veiligheidsdiensten van België. Het is alleszins ook een mooi signaal van de Fransen, namelijk dat ze vinden dat we goed samenwerken", vertelt Van Leeuw. Hij krijgt zijn Légion d'Honneur tijdens een ceremonie eind volgende maand.