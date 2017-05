Veel kinderen begrijpen niet waarover het gaat als islamleerkrachten of leraars in koranscholen hen verhalen over een "straffende god" aanpraten. Er zit dan ook een gruwelijke vorm van de islam in hun hoofd en sommigen geloven dat ze na hun dood gemarteld worden in hun graf, dat het graf steeds kleiner wordt of dat hun ribben gebroken worden. Sommigen geloven dat zelfs nog in het vijfde middelbaar.

Volgens schooldirecteurs heeft het christendom een modernisering doorgemaakt in die zin dat kinderen steeds minder bang zijn voor verhalen in de Bijbel over de duivel en de antichrist. In de islam zou dat eerder erger aan het worden zijn.