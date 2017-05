Het parket van Mechelen bevestigt dat er aanrandingen gebeurd zijn in Technopolis. "De slachtoffers waren allemaal op schooluitstap. De politie is ter plaatse gekomen en kon onmiddellijk vier verdachten identificeren. De verdachten zijn ter beschikking gesteld van het jeugdparket dat een gepaste maatregel zal opleggen", vertelt Lieselotte Claessens van het parket in Mechelen.