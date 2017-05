Op 18 juli 1991 werd PS-politicus André Cools - minister van Staat en toenmalig burgemeester van Flémalle - in Luik doodgeschoten toen hij het appartement van zijn vriendin verliet. De huurmoordenaars waren twee Tunesiërs die in 1998 in Tunesië veroordeeld werden tot 20 jaar cel.

Het onderzoek naar de opdrachtgevers van de moord sleepte een pak langer aan. Pas in 2004 werden Richard Taxquet en Domenico Castellino door een assisenjury veroordeeld tot 20 jaar gevangenis. Drie jaar later volgde nog een tweede proces tegen Castellino omdat hij in 2004 bij verstek veroordeeld was. Richard Taxquet zou een van de opdrachtgevers zijn, terwijl Domenico Castellino op zijn beurt de huurmoordenaars vervoerd zou hebben.

Allebei kwamen ze uit de omgeving van PS-politicus Alain Van der Biest. Die laatste pleegde tijdens het eerste proces zelfmoord, dus of hij zelf betrokken was bij de moord zal nooit geweten zijn. In zijn afscheidsbrief schreeuwde hij wel zijn onschuld uit.

Zowel Taxquet als Castellino trokken naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met het argument dat ze geen recht gehad hadden op een eerlijk proces. Mét succes, want er kwam een derde assisenproces. Een nieuwe assisenjury moest bijna 26 jaar na de feiten opnieuw oordelen of de twee schuldig waren. Maar ook dat is nu van de baan, waardoor er na meer dan 25 jaar een doek valt over het proces-Cools. Taxquet en Castellino gaan dus definitief vrijuit.