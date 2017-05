Uplace zelf weigert alvast de handdoek in de ring te gooien. "We blijven enthousiast en we bevestigen ons vertrouwen in de Vlaamse regering", zegt voorzitter Bart Verhaeghe. "Dit is, na de schorsing van onze milieuvergunning een maand geleden, een nieuwe, pijnlijke illustratie van de onmacht van de ondernemer. We moeten lijdzaam toezien hoe een Vlaamse regering ons vergunningen aflevert die door hun politieke tegenstanders voor rechtbanken worden aangevochten."