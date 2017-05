De ontmoeting tussen het Belgische en Amerikaanse staatshoofd staat gepland op 25 mei om 10 uur. Meer details over die audiëntie zijn er niet bekend. Waar Trump en koning Filip elkaar zullen zien, is onduidelijk. Naar alle waarschijnlijkheid zal Trump zich laten vergezellen door zijn vrouw Melania. Later op de dag brengt Trump een bezoek aan de NAVO en de Europese instellingen.

Eveneens op de afspraak is premier Charles Michel. Opmerkelijk: mogelijk krijgen Michel en koning Filip tijdens hun gesprek met Trump het gezelschap van een derde staatshoofd: kersvers Frans president Emmanuel Macron zou de audiëntie ook bijwonen, als zijn agenda dat toelaat. Bij een eventueel bezoek aan ons land wordt hij mogelijk vergezeld door zijn vrouw, Brigitte.