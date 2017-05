Mensen uit de provincie Antwerpen moeten niet meteen vreemd opkijken als ze heel wat militairen in hun straatbeeld zien. Een hele week lang houdt het 11 Bataljon Genie namelijk een grootscheepse militaire oefening. Vandaag gaan ze volgens een fictief scenario zowel te land, te water als uit de lucht op zoek naar opstandelingen, smokkelaars en wapens.

"We zijn blij dat we zo'n oefening nog eens kunnen doen", zegt kolonel Gysels in "De ochtend" op Radio 1. "We staan nu al meer dan honderd weken op straat (ter versterking van de politie door de terreurdreiging, nvdr.). We kunnen meer dan dat en we hebben het gevoel dat we een aantal van onze vaardigheden aan het verliezen zijn."

"Deze oefening is een unieke opportuniteit, die ik met beide handen wil nemen", zegt hij nog. "Dit is waar we eigenlijk voor bestaan, waar we eigenlijk voor moeten trainen en wat onze eigenlijke taak is."

Het is al twee jaar geleden dat de eenheid een dergelijke oefening heeft kunnen doen. "Normaal doen we dat één keer per jaar. Kleine oefeningen vinden zelfs meermaals per jaar plaats, maar ook dat hebben we niet kunnen doen. We begrijpen dat de regering de veiligheid hoog in het vaandel draagt, maar we zouden toch graag meer tijd hebben om dergelijke oefeningen te doen."