"Dit zijn stappen die men in de geschiedenis die men moet nemen, ook met het homohuwelijk is dat het geval geweest via de wettelijke samenwoning. Ik denk dat België in vergelijking met andere landen een pioniersrol vervult", aldus een tevreden Koen Geens.

Toch denkt Geens niet dat mensen nu te snel tot een beslissing zullen overgaan. "Het is een vrij onherroepelijke beslissing. Alleen wanneer ingrijpende persoonlijkheidsreden die de mentale of fysieke gezondheid in gevaar brengen, kan de beslissing teruggedraaid worden."

Ook staatssecretaris Zuhal Demir is tevreden met de goedkeuring van de commissie. "Met deze wet wet doen we eigenlijk niks anders dan het mensen mogelijk te maken om zichzelf te zijn, zonder daar absurde en pijnlijke voorwaarden aan te koppelen. Dat is het enige wat we doen. We geven transgenders dezelfde rechten als iedereen. Politiek is dit eigenlijk a small step. Menselijk zal het voor transgenders een giant leap zijn.

Joz Motmans van het Transgender InfoPunt reageert positief op de wetswijziging. "We hebben een van de meest vooruitstrevende wetten kunnen goedkeuren. Het zal het hele proces van zelfacceptatie en sociale coming out niet uit de weg gaan, maar wat zal helpen is dat mensen zich juridisch sneller erkend weten."