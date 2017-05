Marie Verwingh, voorzitter van de studentenraad, zegt in een reactie aan VRT Nieuws dat de raad door deze démarche in de eerste plaats de werking van de commissie in vraag wil stellen.

Maar de verkiezingen boycotten wil de studentenraad niet: de studentenvertegenwoordigers zullen na de verkiezingen zowel in de Raad van Bestuur als in de Academische Raad meewerken en de uitslag bevestigen. Welke gevolgen er zijn voor de werking van de kiescommissie is nog niet duidelijk, want daar is strikt genomen wel een studentenvertegenwoordiger nodig.