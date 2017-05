Relatietherapeute Rika Ponnet (foto) kent het fenomeen. "Voor veel mensen is het niet mogelijk om op persoonlijke voet nog voort te gaan met beide partijen in een scheiding. Bij wie ze zich het best voelen, daar gaan ze mee verder", legt ze uit. Ponnet ziet gelijkenissen met een intens rouwproces. "Je verliest niet alleen je partner, maar ook je vorig (sociaal) leven met vrienden en zelfs schoonfamilie. Het is afscheid nemen van de wereld die je kent. Dat is op zich al moeilijk en dan is er de ontgoocheling van de vrienden die je verliest."

Veel hangt ook af van de omstandigheden van de scheiding of vrienden afhaken. Is het een gezamenlijke beslissing? Is er bijvoorbeeld een derde partij in het spel? Ponnet merkt vaak ook dat vrienden gewezen koppels volledig loslaten. "Dat er met geen enkele partij voortgegaan wordt. Dat zien we vooral bij vrouwen die plots alleen komen te staan. Zij worden dan als een vorm van bedreiging gezien voor de eigen partner."