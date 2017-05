Het bedrijf zou nepvennootschappen in Roemenië en Slovakije hebben opgericht om zo meer dan 1.100 chauffeurs uit die landen in ons land te laten werken en zo te ontsnappen aan de sociale zekerheidsbijdragen. Ook in Luxemburg zou Jost een dergelijke constructie hebben opgezet: Belgische werknemers werden frauduleus aangegeven aan de Luxemburgse sociale zekerheid. De omvang van de sociale fraude wordt geschat op 55 miljoen euro. Daarnaast vermoedt het federaal parket dat er sprake is van mensenhandel. De Roemeense arbeiders zouden recht hebben op een veel hoger loon dan wat ze effectief kregen en moesten bijzonder lange dagen werken. Bovendien moesten ze weken aan een stuk in hun vrachtwagen wonen.

De directie van Jost belooft mee te werken met het gerecht en wijst op het vermoeden van onschuld.