De voorbije weken gaat er geen dag voorbij zonder dat er nieuws is over rectorverkiezingen. In Gent is heibel ontstaan over de invloed van de loge bij de verkiezingen: huidig rector Anne De Paepe zou onder druk gezet zijn om geen kandidaat te zijn. Er wordt vandaag al voor de vierde keer gestemd. In Leuven heeft Luc Sels, de uitdager van huidig rector Rik Torfs, dan weer een klacht ingediend wegens dubieus gedrag van een medewerker van Torfs in diens campagne.

Volgens Luc De Schepper, rector van de UHasselt en voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), verlopen rectorverkiezingen niet venijniger dan vroeger. "In Brussel, Hasselt en Antwerpen is vorig jaar zonder incidenten een rector verkozen. Wel nieuw is dat klachten en verwijten open en bloot in de media uitgesmeerd worden. De pers pikt dingen op die makkelijk uit te leggen zijn aan het publiek, terwijl de inhoud en de beleidsplannen van kandidaat-rectoren toch essentieel zijn", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1.