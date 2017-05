Jonge daders en slachtoffers konden tot nu toe terechtkomen in een gesloten gemeenschapsinstelling zoals in Mol of Ruiselede. Maar daardoor is het voor de jongeren niet altijd duidelijk of ze een strafbaar feit hebben gepleegd of zelf slachtoffer zijn.

"Het onderscheid, ook voor diegene die dat beslist, is niet altijd duidelijk", legt Vandeurzen uit. "En de ervaring leert dat jonge criminelen, de zogenoemde "moffers", en "vossers", jongeren die door een verontrustende situatie dan soms samen in de instelling terechtkomen."

Jongeren die bescherming nodig hebben zouden op termijn alleen nog in private jeugdvoorzieningen worden geplaatst.