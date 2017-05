Naast het bestaande (en eerste) kinderwenshuis in Diest komen er kinderwenshuizen bij in Zemst, Brugge, Destelbergen, Herentals en Genk. Ze zijn ondergebracht in het Huis van het Kind.

Naast medische begeleiding hebben wensouders ook psychologische steun nodig, zegt één van de initiatiefnemers, Lode Goddeeris van de KU Leuven: "We weten dat die koppels vaak nood hebben aan reflectie aan wat hen overkomt of hen overkomen is. De kinderwenshuizen ondersteunen die koppels, helpen mee om beslissingen te nemen en plaats te geven aan rouwen en verdriet."