“Het is een oude Turkse traditie vanop het platteland. In colonne trekt men van het dorp van de jongen naar het dorp van het meisje", legt stand-upcomedian Erhan Demirci in "De wereld vandaag" op Radio 1 uit.

"Daar moet je het meisje "uithalen" met toestemming van de ouders en dan gaat het in colonne naar de plaats van het feest. Dat gebeurt met veel muziek, getoeter, geblaas en dans. Dat gebruik zet zich de laatste jaren steeds meer door bij de Turken in ons land.”



‘Bij mij gebeurde het ook over een lengte van 20 kilometer. Maar wees gerust: op de autosnelweg werd er niet gestopt. Wat nu op de R4 is gebeurd is er echt los over", zegt Demirci. "Zo’n trouwfeest moet de gelukkigste dag van je leven zijn en leent zich niet voor dit soort toestanden. Hier is een grens overschreden. Dit had heel slecht af kunnen lopen."