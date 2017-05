Halverwege april diende Axxon ook al een verzoekschrift in bij de Brusselse arbeidsrechtbank tegen de discriminatie van niet-geconventioneerde kinesitherapeuten. De beroepsvereniging plant ook nog een parlementaire hoorzitting in de Kamer. "De strijd is zeker nog niet gestreden."

Als de Raad van State het tariefakkoord vernietigt, zijn kinesitherapeuten in principe vrij om hun tarieven zelf te bepalen. Momenteel is een op de acht kinesisten niet toegetreden tot de individuele tariefovereenkomst, ongeveer 3.500 therapeuten. Zij mogen nu al hogere tarieven aanrekenen, behalve voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming.