De cijfers zijn goed maar kunnen beter. Fost Plus experimenteert daarom met de paarse afvalzak in zes gemeenten, een combinatie van de blauwe en roze zak. Bedoeling is de paarse zak op termijn overal te kunnen gebruiken. "We moeten weten waar we naartoe gaan en mogen de fouten niet maken van het buitenland. Daar werd holderdebolder het systeem omgegooid en sommige landen hebben een failliet van sorteren gekend", legt Johan Goossens van Fost Plus uit.

Toch is er ook kritiek van steden en gemeenten. Zij vragen de lat hoger te leggen. "We pleiten ervoor de wettelijke doelstelling voor plastics op te trekken. Er kan veel meer gerecycleerd worden dan vandaag het geval is", aldus Kristof De Latter van Interafval.