Het is een ernstige aandoening die in 18 procent van de gevallen dodelijk eindigt: een bloedstroominfectie (in de volksmond 'bloedvergiftiging'), uitgelokt door een bacterie in de bloedbaan. In veel gevallen gebeurt de infectie bij de plaatsing van een katheter, en zou die vermeden kunnen worden door hygiënischer te werken.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) heeft weet van meer dan 7.600 bloedstroominfecties die pa­tiënten vorig jaar in Belgische ziekenhuizen opliepen. Dat cijfer is een onderschatting van het totale aantal, want lang niet alle ziekenhuizen melden het hele jaar door hun gevallen.

Het kwart van de ziekenhuizen die het heel goed doen, telt tussen nul en vier bloedstroominfecties per 10.000 ­patiëntendagen. Bij het kwart van de klinieken die het slechtst scoren, ligt dat aantal boven de tien. Eén Belgisch ziekenhuis heeft zelfs 39 bloedvergiftigingen per 10.000 pa­tiëntendagen.

In België blijkt minder dan een derde van de ondervraagden (32 procent) alle voorgeschreven voorzorgsmaatregelen in acht te nemen en afgeraden handelingen achterwege laten.

Welke ziekenhuizen in ons land het goed of slecht doen, maakt het WIV niet bekend. Maar de Vlaamse ziekenhuizen werken volop aan kwaliteitsindicatoren rond bloedstroominfecties.