Werf van het Stevin-project aan de kust is uitzonderlijk te bezichtigen

Het gaat om het transformatorstation van hoogspanningsnetbeheerder Elia In Zeebrugge. Dit is de plek waar de stroomkabel aan land komt die afkomstig is van de windmolenparken in de Noordzee.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Werf van het Stevin-project aan de kust is uitzonderlijk te bezichtigen

Het gaat om het transformatorstation van hoogspanningsnetbeheerder Elia In Zeebrugge. Dit is de plek waar de stroomkabel aan land komt die afkomstig is van de windmolenparken in de Noordzee.