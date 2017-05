"Het is gekomen doordat ik nogal een zonneklopper was. Ik ging graag met mijn vriendinnen op het strand liggen bakken. Daar schaam ik mij nu voor." Net zoals bij alle andere kankers is er ook een groot deel dat genetisch bepaald is. Na enkele testen bleek huidkanker ook bij Durwael in haar DNA te zitten. De zon triggert in haar geval de kanker. "Daarom is die preventieweek zo belangrijk. Zodanig dat mensen even langsgaan en zich laten controleren en te weten dat je safe zit. Al is het maar vlug even voor het werk."

93 procent van de Belgen kent de gevaren van te veel zon. Toch beschermt maar 6 procent zich iedere dag. Omdat huidkanker een veelvoorkomende vorm is, weten veel mensen niet of ze er al dan niet vatbaar voor zijn. Daarom is het belangrijk dat ook jonge mensen zich regelmatig insmeren met zonnecrème en op controle gaan. "Je hebt het ook grotendeels zelf in de hand. Nu ben ik die ambetante vriendin geworden die aan het zwembad zegt dat je je moet insmeren en af en toe best even de schaduw opzoekt. Je kan nog genieten van de zon, maar doe het verantwoord."