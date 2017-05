In Hulst zijn zaterdagochtend acht bussen aangekomen met zo’n 400 Belgische patiënten. De Belgen zijn naar het Nederlandse grensstadje afgereisd om er goedkoop medicijnen in te slaan. Het is een actie van het dokterscollectief Geneeskunde voor het Volk. Die wil met de eenmalige actie de dure prijzen van sommige medicijnen in België aanklagen, en het mechanisme waar dat aan te wijten is. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) reageerde woensdag al not amused op de actie. Ze vindt niet dat het de taak is van artsen om zulke acties te organiseren en waarschuwt voor de risico's. "Dat kan leiden tot overconsumptie, iets wat in ons land al een probleem is.”