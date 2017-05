Eigenaars warmtepompen vragen goedkopere elektriciteitstarieven

De eigenaars van warmtepompen vragen goedkopere elektriciteitstarieven, omdat hun facturen torenhoog oplopen. Zulke pompen verwarmen woningen of sanitair door warmte te halen uit de buitenlucht, de bodem of grondwater. Daarvoor gebruiken ze elektriciteit, maar de prijs van stroom is door allerhande heffingen van de overheid almaar de hoogte ingegaan.

