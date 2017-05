"Er is geen enkele moeder die ik ken die zich nooit de vraag gesteld heeft of ze een goede moeder is of geweest is. Ben ik goed of slecht bezig? Het valt op hoe zeer mama's binnen die uitersten over zichzelf beginnen te denken. Hoe doe ik het, hoe ben ik naar mijn kinderen? Een pertinente vraag", zegt Marijke Libert in "Bonus" op Radio 1.

Alle moeders kregen dezelfde eerste vraag: "Wanneer is jouw moedergevoel ontstaan?" Een ogenschijnlijk simpele vraag, met een heel complex antwoord. "Mensen gaan er vaak van uit dat moedergevoel iets is wat er haast automatisch is, 'op afroep'. Je baby wordt geboren, je sluit hem of haar in je armen, borstvoeding, en huppa, there we go met dat moedergevoel. Dat blijkt echt niet altijd zo. Je niet meteen mama voelen blijft taboe."

"Ik heb mama's geïnterviewd die zich op hun 16 jaar al een mama voelden, zich dan al een moederkloek noemden, het moederen zat er toen al in. Ik heb mama's geïnterviewd die tijdens hun zwangerschap een verbinding met de baby in hun buik voelden ontstaan. En ik heb mama's geïnterviewd die me zeiden dat het zeker een jaar geduurd heeft voor ze zich een béétje mama begonnen te voelen."

"Ik wist het ergens al wel, maar moedergevoel is echt niet zo evident."