De Bolle is al lid van de raad van bestuur van Interpol en heeft erg veel interesse voor internationale samenwerking, klinkt het in de mededeling. Alleen zo kan zware criminaliteit zoals terrorisme, mensen-, wapen-, en drugshandel aagepakt worden. Vooral een performante internationale informatiedoorstroming is voor haar prioritair.

De federale regering steunt De Bolles kandidatuur, omdat haar eventuele aanstelling een grote troef zou zijn voor ons land. Haar kandidaatstelling zal ook geen enkele invloed hebben op haar huidige verantwoordelijkheden als commissaris-generaal, klinkt het nog. "Mijn huidige job doe ik met heel veel zin en gedrevenheid. (...) Maar een kans als deze wil ik graag aangrijpen om mijn ervaring en expertise ten dienste te stellen van de Europese bevolking en haar veiligheid. Ik beschouw het als een grote eer dat ik kandidaat mag zijn. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de politie in België."

Het mandaat van de huidige Europol-directeur, de Brit Rob Wainwright loopt af in januari 2018. De Bolles mandaat als hoofd van de Belgische federale politie werd in oktober vorig jaar nog voor vijf jaar verlengd.