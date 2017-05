Auteur: Hanne Decré

Hanne Decré Wat is echt en wat een leugen? Bij Piet Van Haut, een van de meest beruchte meesteroplichters die België ooit gekend heeft, is het onderscheid niet altijd gemakkelijk te maken. Maar het contrast tussen het beeld van de flamboyante fantast in de media en de eenzaamheid die hij ervaren heeft tijdens zijn internering is groot. Zijn verhaal maakt vanaf morgen deel uit van een tentoonstelling in het Guislain-museum in Gent over internering. "Je komt in een vicieuze cirkel terecht, een oneindige draaikolk en je beseft: hier geraak ik niet meer uit."