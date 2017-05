Wat moet er nou allemaal in de blauwe zak?

Niemand sorteert en recycleert meer afval dan de Vlaming. Toch denken de Vlaamse steden en gemeenten dat het beter kan. Ze wijzen met de vinger naar Fost Plus, het recyclagebedrijf van de verpakkingsindustrie. Wat is eigenlijk het probleem? In deze video van “Fan of Flanders” legt Sofie Engelen het uit voor een internationaal publiek

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Wat moet er nou allemaal in de blauwe zak?

Niemand sorteert en recycleert meer afval dan de Vlaming. Toch denken de Vlaamse steden en gemeenten dat het beter kan. Ze wijzen met de vinger naar Fost Plus, het recyclagebedrijf van de verpakkingsindustrie. Wat is eigenlijk het probleem? In deze video van “Fan of Flanders” legt Sofie Engelen het uit voor een internationaal publiek