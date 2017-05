In een schriftelijke reactie laat de UGent weten elke klacht zeer serieus te nemen. "Zulke onderzoeken vragen tijd en we willen in zo'n zaken de procedures absoluut correct en nauwgezet volgen. De universiteit neemt elke aantijging van grensoverschrijdend gedrag ernstig en dat is hier ook gebeurd."

"Het is nu aan de rechtbank om te oordelen. We hebben alle vertrouwen in de gerechtelijke instanties. Als de rechtbank zich uitspreekt over de zaak, zullen we de nodige acties ondernemen."

De zaak wordt op 25 september behandeld voor de correctionele rechtbank in Kortrijk.