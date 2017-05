Het voorstel van Peeters is niet nieuw. Staatssecretaris Etienne Schouppe (CD&V) maakte het in 2011 mogelijk voor motorrijders om gebruik te maken van rijstroken die zijn voorbehouden voor het openbaar vervoer. In de praktijk is er echter nog niets van in huis gekomen. Wegbeheerders, zoals het Agentschap Wegen en Verkeer, mogen autonoom beslissen of motoren zijn toegestaan op de busstrook.

Als motorrijders de busstroken zouden mogen gebruiken, zouden ze zich vlotter kunnen verplaatsen. Dat zou het gebruik van de motor aantrekkelijker maken en leiden tot minder files. Automobilistenverenigingen Touring en Febiac zijn alvast gewonnen voor het idee.

Het schoentje wringt volgens Peeters, zelf een fervent motorrijder, vooral bij de vervoersmaatschappijen. "Zij zeggen: "De busbaan is van ons, en al wie er bijkomend gebruik van maakt, veroorzaakt hinder." Toch ben ik voorstander van het systeem en wil ik het dan ook bespreken met collega's in de verschillende regeringen." Peeters denkt aan motoren op busstroken als algemene regel, met uitzonderingen waar het niet mag.

Peeters is als minister van Werk niet bevoegd voor mobiliteitskwesties. En de minister in kwestie, Ben Weyts (N-VA), is in de kranten allesbehalve pro. "De busbanen zijn bedoeld voor collectief vervoer en dat is de motor nu net niet. Bovendien is de motor nu al het voertuig dat het minste last heeft van files en het vlotst door het verkeer kan." Hij vreest dat één uitzondering de deur openzet voor andere. En dat de busbanen op den duur zullen dichtslibben.