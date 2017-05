Het exemplaar dat Ruben Recour en Diederik D'Hert te zien kregen, werd op basis van foto's sluitend gedetermineerd. "De gewone dolfijn is een slanke, opvallend getekende dolfijn met een lange snuit", verduidelijkt Dominique Verbelen van Natuurpunt. "Het zandloperpatroon op de flanken is erg typisch."

Gewone dolfijnen komen meestal in groep voor. "Snel zwemmende groepen maken vaak acrobatische horizontale sprongen uit het water. Met de snuit vooruit schieten ze vervolgens weer onder water." De soort is zeer algemeen van de evenaar tot West-Schotland, maar de zuidelijke Noordzee grenst aan het noordelijke deel van het normale verspreidingsgebied, waardoor waarnemingen in het Kanaal dus uitzonderlijk zijn.

Het aantal meldingen in België beperkte zich de afgelopen 205 jaar tot twaalf. Deze eeuw kon een exemplaar worden gefotografeerd vanaf het strand van Koksijde (2002), en waren er nog drie zichtwaarnemingen. In april 2016 was er de recente stranding van een dood mannetje in Hemiksem.

"Het gros van de waarnemingen gaat over solitaire dieren: eenzaten. Vaak is dat een indicatie dat er iets mis is: gewone dolfijnen zijn namelijk uitgesproken groepsdieren. Het is dus geen toeval dat veel gespotte dolfijnen zieke, verzwakte of gestrande exemplaren zijn." Natuurpunt roept op om waarnemingen te melden via waarnemingen.be.