In Zeebrugge waren de Iraniërs in contact gekomen met de Roemeense vrachtwagenchauffeur die beloofde hen naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. Maar in juni vorig jaar mislukte die poging en werden de Iraniërs betrapt in een vrachtwagen.

De Iraniërs hadden zelf bewijs verzameld tegen de man - wat uniek is in zo'n zaak. Zo hadden ze opnames van telefoongesprekken met hun mensensmokkelaar en foto's van de man. Zo had de politie de man kunnen identificeren. De man is voorlopig spoorloos, maar de advocaat vermoedt dat er nu een internationaal aanhoudingsmandaat uitgevaardigd zal worden.