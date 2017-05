Het gaat om een grootschalige sensibiliseringsactie van Geneeskunde voor het Volk, want zo'n 400 patiënten kunnen mee op acht bussen richting noorderburen. De dokters van Geneeskunde voor het Volk hebben afspraken gemaakt met twee apotheken in Hulst, net over de grens.

Geneeskunde voor het Volk wil zo aantonen hoe groot het prijsverschil is tussen medicijnen in Nederland en exact dezelfde bij ons. "Bij ons zijn sommige generische medicijnen tot 5 keer duurder dan die in de Nederlandse rekken", zegt dokter Dirk Van Duppen.

De verklaring is het Nederlandse kiwimodel. De Nederlandse overheid organiseert grootschalige aanbestedingen voor medicijnen, waardoor de prijs daalt. "Onze regering zou dat ook moeten doen, maar ze doet het niet. Het is absurd dat we medicijntoerisme moeten stimuleren, maar het is niet anders."