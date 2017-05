"In de periode na de verdwijning van Madeleine kregen we tientallen telefoons van mensen die dachten dat ze haar hadden gezien. Er zijn in deze zaak veel hypotheses. Maar er is maar één zekerheid: Madeleine is nog niet gevonden. Pas op de dag dat Madeleine of haar lichaam zou worden gevonden, zijn er een aantal antwoorden. Het is een heel mysterieuze zaak. Zolang je een zaak niet oplost, blijft het allemaal mysterieus. Ook Liam Vanden Branden (2), die exact 21 jaar geleden in Mechelen verdween, is zo'n zaak."

Hoe groot is de kans dat Madeleine of Liam nog gevonden worden? "Zeg nooit nooit. Er zijn verhalen - kijk maar naar de VS en Natascha Kampusch - waar járen na een onrustwekkende verdwijning alsnog iemand gevonden wordt."