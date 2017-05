"Het was verschrikkelijk moeilijk voor hem om dit te zeggen. Het is moedig dat hij dit doet", zegt zijn advocaat Johan Platteau na de zitting. "Dit gaat niet enkel over zijn leven, maar ook over de reactie van zijn dochter, zijn zoon, zijn kleinkinderen. Hij had schrik om dat te verliezen wat hij nu het meeste koestert: zijn familie."

Volgens de advocaat was er wel afgesproken dat Gyselbrecht zou bekennen. "De vraag was enkel wanneer", zo klinkt het. "Ik heb de voorzet moeten geven, hij heeft daarop zijn verantwoordelijkheid genomen. Dat is niet evident. Hij heeft vandaag beslist dat de waarheid beter is dan de leugen."

In zijn verklaring legt hij ook heel wat van de verantwoordelijkheid in de schoenen van Pierre Serry, de man die Saelens uiteindelijk om het leven bracht. "De waarheid zal zijn prijs hebben", zegt Platteau daarover. "Als je zo laat met een versie komt, dan moet die juist zijn. Ik ga ervan uit dat mijn cliënt de waarheid spreekt als hij nu de tijd en de ruimte krijgt om alles in detail uit te leggen. Als je nu met een halve waarheid afkomt, dan dreig je al je geloofwaardigheid te verliezen."

"André is iemand die ik erg waardeer", besluit de advocaat. "Het is een warme en dankbare mens, die een verschrikkelijke keuze heeft gemaakt. Hij kan nu uitleggen waarom hij dat heeft gedaan."