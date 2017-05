"Ik belde de politie. Ik wou wel met hem praten, desnoods zelfs gedurende uren, maar hij maakte me verwijten. 's Avonds is mijn vader gestorven. Die nacht stond ik op ontploffen. Mijn vrouw was in Portugal voor een reis die we samen zouden maken, maar waar ik niet op meeging vanwege het overlijden van mijn vader."

"Ik belde Serry op 6 oktober op en zei dat hij me moest helpen. Het was een combinatie van woede, onmacht, schrik en uitputting van deze maandenlange situatie. Ik kan je verzekeren dat het een immens stresserende periode was. Door Serry te contacteren, kon ik mijn woede kanaliseren. Maar na een paar dagen zocht ik andere oplossingen. Er kwam de klacht voor incest met burgerlijke partijstelling. Voor mij was het voorbij."

Saelens vertrok die periode naar Australië voor enkele maanden. "Velen dachten dat hij definitief weg was. We waren gerust. Maar hij kwam onverwacht terug. Ik zat met een dubbel gevoel. Enerzijds was ik bang voor de kleinkinderen. Anderzijds was ik er gerust op dat hij zou opgepakt worden vanwege die klacht. Ik nam contact op met Pierre om te zeggen dat hij niets mocht doen."