"Hoewel uit onze hoorzittingen rond hulpverlening bleek dat die op 22 maart en de daaropvolgende dagen goed verlopen was, getuigden de slachtoffers dat ze met vele problemen werden geconfronteerd in de maanden erna", schetsten de leden van de commissie de problematiek waar de slachtoffers van de aanslagen in Brussel mee in aanraking kwamen. Een aantal voorbeelden? "Problemen met verzekeringen, hun erkenningsstatuut, het labyrint van ons overheidsapparaat is, psychologische aspecten, financiële problemen..."

Om aan die noodkreet tegemoet te komen, heeft de commissie de verschillende pijnpunten geïdentificeerd en aanbevelingen geformuleerd om in de toekomst beter voorbereid te zijn op zulke gebeurtenissen. Er is een consensus over de voorstellen over de grenzen van meerderheid en oppositie. De commissie benadrukt dat de aanbevelingen gebaseerd zijn op vier basisprincipes: een snelle erkenning van de slachtoffers, onmiddellijke financiële steun, een proactieve individuele begeleiding en een gelijkwaardige behandeling van de slachtoffers.