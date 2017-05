Imam Benhaddou wijst erop dat ook structurele initiatieven noodzakelijk zijn. "Dat begint al in het basisonderwijs en gaat door in het secundair onderwijs. PISA-onderzoeken tonen dat meer jongeren met een migratie-achtergrond zonder diploma het secundair onderwijs verlaten, dat er veel meer zittenblijvers zijn. Hoe komt dat? Die vragen moeten we ons ook durven te stellen. We zien bijvoorbeeld dat het moeilijker is om door te stromen als ouders lager opgeleid zijn."

Meer jongeren naar de universiteit loodsen, ga je als universiteit ook niet alleen verkrijgen door "even langs te komen". Benhaddou ziet een belangrijke rol weggelegd in het "tegemoetkomen aan de identiteit en cultuur". "Op welke manier je dat dan ook invult", zegt de imam. "Halal-maaltijden of gebedsruimtes op de universiteit kunnen daar zeker toe bijdragen. Maar het gaat ruimer dan dat. Ook in het secundair onderwijs zelf zou je daar al aan moeten werken, kan je daar al aan werken."

De vraag is, op welk manier dan? Investeer bijvoorbeeld veel meer in de leraren van de toekomst, zegt Benhaddou. "Ze krijgen in hun opleiding nauwelijks informatie en achtergrond over religie en diversiteit. Terwijl net dat heel belangrijk is. Zodat zij op hun beurt in de klas tegemoet kunnen komen aan de verschillende deelidentiteiten in de samenleving die de klas binnenkomen."

"Ook in de lessen zelf. Geschiedenis bijvoorbeeld. Bekijk dat niet louter vanuit westers of Europees oogpunt, bekijk de hele geschiedenis. Als je bijvoorbeeld lesgeeft over het verzet, neem dan niet alleen het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als voorbeeld, maar zoek ook andere voorbeelden. Op die manier krijgen alle leerlingen het gevoel dat zij erkend worden in hun identiteit, dat eraan tegemoetgekomen wordt."

Jongeren met een migratie-achtergrond hebben zo minder het gevoel dat hun levensbeschouwing als iets vreemds wordt beschouwd. "En dat gevoel kan een grote rem zijn op hun verdere onderwijscarrière."