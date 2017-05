Aan de KU Leuven hebben iets meer dan 11 procent van de studenten een migratie-achtergrond. "Te weinig", geeft rector Rik Torfs toe. "Universiteiten moeten een weerspiegeling zijn van de bevolking in haar geheel. Dat is nu niet het geval. We zien dat jongeren met een migratie-achtergrond er nog te vaak voor terugdeinzen om zich in te schrijven omdat ze denken dat de universiteit niets voor hen is. Daar zijn we heel bezorgd om."

Hoe probeert de KU Leuven meer jongeren aan te trekken? Torfs omschrijft wat hij het "push and pull"-mechanisme noemt. "We gaan als universiteit naar de middelbare scholen om jongeren in het vijfde en zesde middelbaar aan te sporen zich toch in te schrijven. Samen met de scholen moedigen we toekomstige studenten actief aan. Daarnaast is het voor ons belangrijk om rolmodellen uit de allochtone gemeenschap naar voren te schuiven, als voorbeeld, om zo studenten proberen aan te trekken."