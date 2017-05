Afgelopen week was een dodelijke week voor fietsers. In Ellezelles is zaterdagochtend een wielertoeriste verongelukt die deelnam aan de Etixx Classic. Ze overleed nadat ze was aangereden door een auto. Een dag eerder overleed triatleet Kenneth Neyt, nadat hij in Markegem, in West-Vlaanderen. Ook door een aanrijding door een auto. Dat Neyt oortjes in had, opende de discussie over het dragen van oortjes op de fiets.