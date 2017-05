Honderden mensen betogen tegen circulatieplan in Gent

Het plan is vorige maand ingevoerd en legt grote beperkingen op aan het autoverkeer in het centrum. Een referendum over het plan is afgewezen omdat er niet genoeg geldige handtekeningen waren. De actievoerders zijn het daar niet mee eens.

